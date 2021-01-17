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بريطانيا: نأمل في رفع بعض "قيود كورونا" بحلول مارس المقبل

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بريطانيا: نأمل في رفع بعض "قيود كورونا" بحلول مارس المقبل بريطانيا: نأمل في رفع بعض "قيود كورونا" بحلول مارس المقبل

مصراوي Masrawy

12:39 م الأحد 17 يناير 2021

لندن – أ ش أ:

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حكومة بلاده تأمل في أن تتخذ قرارا بشأن رفع بعض قيود الإغلاق المفروضة للحد من انتشار المستجد بحلول شهر مارس المقبل.

وأضاف راب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد - أن الرفع النهائي لقيود الإغلاق لن يتم دفعة واحدة، ولكنه سيحدث بطريقة مرحلية ومتدرجة.

وأوضح أنه سيتم تطعيم كل شخص بالغ في بريطانيا الجرعة الأولى ضد كورونا بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأشار راب إلى أن ستعزز تطبيق قيود السفر الدولية؛ لمنع انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، عبر إجراء مزيد من عمليات التفتيش على الحدود، وزيادة القدرة على التأكد من العزل الذاتي للأشخاص.

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