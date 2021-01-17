أخبار عاجلة

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"مُخالف للإسلام".. الرئيس الأفغاني يدين مقتل قاضيتين في كابول

Print
"مُخالف للإسلام".. الرئيس الأفغاني يدين مقتل قاضيتين في كابول "مُخالف للإسلام".. الرئيس الأفغاني يدين مقتل قاضيتين في كابول

مصراوي Masrawy

12:39 م الأحد 17 يناير 2021

كابول- أ ش أ:

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، الهجوم المسلح الذي وقع في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا، وإصابة شخصين آخرين.

وأكد غني - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية - أن الهجمات التي تشنها حركة "طالبان" والجماعات الإرهابية الأخرى ضد الأشخاص العزل تخالف التعاليم الإسلامية وضد روح السلام.

وقال موجها حديثه لحركة طالبان: "إن الإرهاب والجريمة والعنف ليس حلا للأزمة الحالية والحرب تطيل من المشاكل التي تواجهها البلاد".. مشيرا إلى أن حركة "طالبان" عليها أن تظهر إرادتها ورغبتها في تحقيق السلام من خلال قبول وقف دائم لإطلاق النار.

بدورهم، قال مسئولون محليون إن الشرطة بدأت التحقيق في ملابسات الهجوم. فيما لم تعلن أية جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك "طالبان".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية