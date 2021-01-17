رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، عملية تنفيذ رفع كفاءة الطرق بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان الحى.

وشدد رجب، في بيان الأحد، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.