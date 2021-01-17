الحماية المدنية و4 فرق إنقاذ يبحثون عن شاب سقط في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بأن الإدارة العامة للحماية المدنية ومديريات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية والغربية دفعت بفرق إنقاذ للمشاركة في في عمليات الإنقاذ والبحث عن جثمان شاب ضحية حادث انقلاب سيارة نصف نقل في مياه الترعة من أعلى كوبري "الزوامل" ببلبيس منذ الجمعة قبل الماضية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل خضراء اللون في ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبري الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وجرى انتشال السيارة وشخصين مصابين بكدمات وجروح وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة في مياه الترعة.

تبين إصابة: عبدالله السيد محمد سالم دياب، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، وإصابة صلاح محمد أحمد دياب، 45 سنة، عامل، ووفاة شقيقه "محمد" 54 سنة، فلاح.

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