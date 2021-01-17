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إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ
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الجمعة 22 يناير 2021 12:42 صباحاً
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:42 صباحاً
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:42 صباحاً
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:40 صباحاً
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:25 صباحاً
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين
-
الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيس الوزراء التونسي يجري تعديلا وزاريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 17 يناير 2021 12:35 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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