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إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
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8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

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