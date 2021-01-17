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هنا أقل حرارة بالمملكة لليوم الثاني.. و"المسند" يرسم ملامح "الهبوط الكبير"

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هنا أقل حرارة بالمملكة لليوم الثاني.. و"المسند" يرسم ملامح "الهبوط الكبير" هنا أقل حرارة بالمملكة لليوم الثاني.. و"المسند" يرسم ملامح "الهبوط الكبير"
قال: تنخفض الدرجات بشكل تدريجي حتى يوم الثلاثاء.. ثم يأتي الخميس!

هنا أقل حرارة بالمملكة لليوم الثاني.. و

قال المركز الوطني للأرصاد، إن #القريات تسجّل لليوم الثاني أدنى درجة #حرارة في #المملكة، درجة مئوية واحدة.

وفي سياق ذي صلة، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنخفض درجة الحرارة بشكل تدريجي حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بينما يوم الخميس هبوط كبير في درجة الحرارة بسبب توغل كتلة هوائية شمالية باردة، تهوي بدرجة الحرارة الصغرى (فجراً) للصفر المئوي في الشمال وشمال الوسط، وتستمر حتى يوم السبت، وذروتها قد تكون الجمعة والسبت".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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