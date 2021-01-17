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ألمانيا.. وزير الخارجية يقترح منح امتيازات لمَن تلقوا لقاح "كورونا"

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ألمانيا.. وزير الخارجية يقترح منح امتيازات لمَن تلقوا لقاح "كورونا" ألمانيا.. وزير الخارجية يقترح منح امتيازات لمَن تلقوا لقاح "كورونا"
"هايكو ماس": من حقهم العودة إلى الحياة العامة.. لم يعودوا عُرضة للإصابة

ألمانيا.. وزير الخارجية يقترح منح امتيازات لمَن تلقوا لقاح

اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ حصول المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19 وتشكلت لديهم مناعة، على إمكانية العودة إلى الحياة العامة.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة Bild am Sonntag نُشرت اليوم: "أعتقد أن الأشخاص الذي تلقوا اللقاح، يجب أن يتمكّنوا من استخدام حقوقهم الأساسية، لأنهم لم يعودوا عُرضة للإصابة بهذا المرض، وبالتالي لا توجد ضرورة لدخولهم أقسام العناية المشدّدة أو الربط بجهاز التنفس الصناعي".

وتابع الوزير القول، وفق " اليوم": "إذا كان رواد المطاعم أو السينما، فقط من الذين تلقوا اللقاح، فلن يجلبوا الأذى لبعضهم بعضاً".

ونادراً ما يتحدث وزير الخارجية الألماني، عن القضايا السياسية الداخلية، لكنه رغم ذلك أصبح أول عضو في حكومة أنغيلا ميركل؛ يدعو إلى منح امتيازات للذين تم تطعيمهم، رغم أن الفكرة لا تحظى بشعبية في ألمانيا.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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