بإجمالي 227 عربة.. وزير النقل: وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في بيان له اليوم الأحد، إنه وصلت دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالي 19 عربة، إلى ميناء الإسكندرية؛ ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي- المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ19 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية؛ ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 227 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار وزير النقل إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأضاف الوزير أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل؛ ومنه قطاع السكك الحديدية، وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتًا إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل.

وتابع وزير النقل بأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًّا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة؛ وهو ما يسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة إلى جمهور الركاب.