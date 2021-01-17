★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تبدا شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد توقف لأكثر من 3 سنوات بسبب حظر الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، حيث تقلع رحلة الشركة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وقررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة، لشراء التذاكر حتى نهاية يناير، والسفر حتى 10 فبراير المقبل في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة، ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.