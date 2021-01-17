بـ7 شروط.. فتح باب التقدم لوظيفة "سايس سيارات" في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء – أشرف سويلم:

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن فتح باب التقدم لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس" بشوارع مدن المحافظة.

وقال الغندور، إن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين هي:

- أن يجيد القراءة والكتابة، وذلك بتقديم صورة للمؤهل الدراسي بعد الاطلاع على الأصل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، بعد الاطلاع على الأصل.

- أن يكون المتقدم أدي الخدمة العسكرية، أو أعفي منها.

- حصوله على رخصة قيادة سارية.

- حاصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على الغير، وذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- ألا يكون من العاملين بالدولة.

وأشار الغندور، إلى أنه تقدم الطلبات للأمانة الفنية بديوان عام المحافظة بإدارة التعاقدات، وفي حالة قبول الطلب تسدد رسوم قدرها ٣٠٠٠ جنيه، ويستخرج رخصة مزاولة النشاط، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وأنه على من يرغب التقدم لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، سواء أفراد أو شركات عليه التقدم بطلب إلى ديوان عام المحافظة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان.