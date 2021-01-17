لمواجهة ناقلات الأمراض.. حملات تعقيم في شوارع مدينة العريش - صور

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن مواصلة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش بمكافحة القوارض والحشرات، في مختلف أحياء مدينة العريش، تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأضاف "شوكة" إن الوحدة قامت بتغطية شوارع حي الزهور، وابني بيتك بالمبيدات اللازمة، لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة.

وقال إن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، ستواصل تغطية باقي أحياء وشوارع مدينة العريش فضلا عن جهود الوحدة في تعقيم باق مدن المحافظة باستمرار