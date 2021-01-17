أخبار عاجلة

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمواجهة ناقلات الأمراض.. حملات تعقيم في شوارع مدينة العريش - صور

Print
لمواجهة ناقلات الأمراض.. حملات تعقيم في شوارع مدينة العريش - صور لمواجهة ناقلات الأمراض.. حملات تعقيم في شوارع مدينة العريش - صور

مصراوي Masrawy

12:10 م الأحد 17 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن مواصلة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش بمكافحة القوارض والحشرات، في مختلف أحياء مدينة العريش، تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأضاف "شوكة" إن الوحدة قامت بتغطية شوارع حي الزهور، وابني بيتك بالمبيدات اللازمة، لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة.

وقال إن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، ستواصل تغطية باقي أحياء وشوارع مدينة العريش فضلا عن جهود الوحدة في تعقيم باق مدن المحافظة باستمرار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية