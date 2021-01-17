صور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لـ"لجان تعويضات النوبة"

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجان المرحلة الثانية لتلقي رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة، الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى بإجمالي 5329 مستحقاً، والتي بدأت أول أيام عملها اليوم الأحد، وتستمر على مدار شهر كامل وذلك من إجمالي 11 ألفًا و500 مستحق، تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

واطمئن المحافظ على منظومة الإجراءات التنفيذية التي يجري اتخاذها داخل اللجان والتي يبدأ عملها يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً داخل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان، تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع في الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقي طلبات تعويضات الأراضي الزراعية .

وأوضح محافظ أسوان بأن تلقى رغبات مستحقي التعويضات في المرحلة الثانية من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم بإجمالي 1409 مستحق، وكذا 211 مستحقًا لحق إنتفاع "الجزر" ، أما بالنسبة للمستحقين من متضرري إنشاء السد العالي فمنهم من يحصل على تعويضات سكنية بإجمالي 1525 مستحق حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألف عن المسكن ، كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتي خورقندى و الأمل، ليجزي بالتوازي تعويض من له رغبة فى التعويض المالي بواقع 25 ألف جنية للفدان.

وأكد اللواء أشرف عطية بأن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق، وقامت المحافظة بالتجهيز والاستعداد داخل لجان تلقى رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف مما يساهم فى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم.

مشيراً إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضرري إنشاء السد العالي، وسيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل مقار اللجان، والاستمرار في أعمال تطهيرها وتعقيمها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين من أي أضرار .