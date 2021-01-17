تتيح بيانات الأجهزة المعملية.. تفاصيل مبادرة جامعة بنها لدعم البحث العلمي

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها مبادرة "اعرف معملك"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين على المعامل المتميزة، والتي تحتوي على الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة، وإيمانًا بدورها في تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وتحقيق تميزا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمد بسيوني، إن المبادرة اشتملت على محورين: الأول عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود على شبكة المعلومات الدولية.

أما المحور الثاني عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية على موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة، مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول عليه والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية، وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.