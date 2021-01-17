تسليم 115 قطعة أرض جديدة في مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تسليم ١١٥ قطعة من الأراضي الأكثر تميزا، بداية من اليوم الأحد، وحتى مطلع فبراير المقبل.

أضاف رجب، في تصريح صحفي، أنه من المقرر تسليم 71 قطعة من قطع أراضي العاملين بالخارج، ضمن المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن بداية من اليوم ولمدة 10 أيام، بمنطقة بارك دمياط بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للأراضي الأكثر تميزا، يجب على العميل استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل ببنك الإسكان، وإحضار صور إيصالات السداد، واستكمال الأوراق المطلوبة.