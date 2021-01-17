أخبار عاجلة

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تسليم 115 قطعة أرض جديدة في مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

Print
تسليم 115 قطعة أرض جديدة في مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة تسليم 115 قطعة أرض جديدة في مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

12:07 م الأحد 17 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تسليم ١١٥ قطعة من الأراضي الأكثر تميزا، بداية من اليوم الأحد، وحتى مطلع فبراير المقبل.

أضاف رجب، في تصريح صحفي، أنه من المقرر تسليم 71 قطعة من قطع أراضي العاملين بالخارج، ضمن المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن بداية من اليوم ولمدة 10 أيام، بمنطقة بارك دمياط بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للأراضي الأكثر تميزا، يجب على العميل استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل ببنك الإسكان، وإحضار صور إيصالات السداد، واستكمال الأوراق المطلوبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية