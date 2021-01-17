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رياح "الفيضة الكبرى" تغلق بوغازي "الإسكندرية والدخيلة"

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رياح "الفيضة الكبرى" تغلق بوغازي "الإسكندرية والدخيلة" رياح "الفيضة الكبرى" تغلق بوغازي "الإسكندرية والدخيلة"

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12:03 م الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع نوة "الفيضة الكبرى".

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ "نوة الفيضة الكبرى" يوم 12 يناير، وتستمر عادة لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

كانت محافظة الإسكندرية حذرت من تعرض المدينة، اليوم، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وناشدت المحافظة ‏المواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظروف الجوية المتوقعة.

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