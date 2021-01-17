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شاهد.. تسليم الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الفصل الثاني

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التعليم: وفق خطة زمنية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية

شاهد.. تسليم الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الفصل الثاني

بدأت إدارات التعليم في مناطق المملكة، تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق خطة زمنية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وكانت وزارة التعليم قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة مدرستي، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

وبدأت جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات من صباح اليوم الأحد، توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لاستلام الكتب الدراسية، وتطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عمليات التسليم، إلى جانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بُعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة، مشيدةً بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكدت الوزارة دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

شاهد.. تسليم الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الفصل الثاني

شاهد.. تسليم الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الفصل الثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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