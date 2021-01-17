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في أكثر من 10 ساعات.. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك (صور)

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في أكثر من 10 ساعات.. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك (صور) في أكثر من 10 ساعات.. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك (صور)

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

بات لاي تشي واي، أول رجل في هونج كونج يتسلق أكثر من 250 مترًا من واجهة ناطحة سحاب، وهو مربوط بكرسي متحرك.

واحتاج لاي أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز يوم السبت، من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ولم يتمكن لاي (37 عامًا) الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج "نينا تاور" البالغ ارتفاعه 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

وقال لاي: "كنت خائفا للغاية.. فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه".

ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية "أي ما يعادل 670639 دولارا أمريكيًا"، حسبما ذكرت "رويترز".

وتوّج لاي قبل عام 2011 بطلا لآسيا 4 مرات في تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.

وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.

وقبل 5 أعوام، تمكن من صعود جبل ليونروك البالغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونج كونج.

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مصراوي Masrawy

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