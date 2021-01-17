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صور.. لحظة وصول 19 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

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صور.. لحظة وصول 19 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية صور.. لحظة وصول 19 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:49 ص الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من عربات الركاب بواقع 19 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من ميناء "سان بطرسبرج" بروسيا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد ، وذلك بتكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

يذكر أنه جرى تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد على طاقم السفينة التي تحمل العربات، فيما ارتفع إجمالي عدد العربات التي تسلمتها مصر من الصفقة حتى الآن إلى 227 عربة.

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