أخبار عاجلة

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مجانًا.. فحوص طبية للمواطنين داخل محطتي القطار والأتوبيس في أسيوط

Print
مجانًا.. فحوص طبية للمواطنين داخل محطتي القطار والأتوبيس في أسيوط مجانًا.. فحوص طبية للمواطنين داخل محطتي القطار والأتوبيس في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 17 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

وزعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية، عددًا من الكمامات وقيام الفرق الطبية بالكشف على المواطنين بمحطتي السكك الحديدية والأتوبيس وقياس السكر والضغط ونسبة الأكسجين بالدم ودرجة الحرارة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وتوفير المناخ الصحي الآمن اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وبدأت الفرق الطبية بتنظيم نقاط ثابتة أمام مداخل ومخارج محطة السكة الحديد ومحطة الأتوبيس بمدينة أسيوط، وذلك بالاستعانة بضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية والعناصر الطبية المدربة وفرق التطهير والتعقيم، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتوزيع الكمامات وقياس درجة الحرارة والسكر والضغط ونسبة الاكسجين في الدم بالمجان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية