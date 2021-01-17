مجانًا.. فحوص طبية للمواطنين داخل محطتي القطار والأتوبيس في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

وزعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية، عددًا من الكمامات وقيام الفرق الطبية بالكشف على المواطنين بمحطتي السكك الحديدية والأتوبيس وقياس السكر والضغط ونسبة الأكسجين بالدم ودرجة الحرارة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وتوفير المناخ الصحي الآمن اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وبدأت الفرق الطبية بتنظيم نقاط ثابتة أمام مداخل ومخارج محطة السكة الحديد ومحطة الأتوبيس بمدينة أسيوط، وذلك بالاستعانة بضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية والعناصر الطبية المدربة وفرق التطهير والتعقيم، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتوزيع الكمامات وقياس درجة الحرارة والسكر والضغط ونسبة الاكسجين في الدم بالمجان.