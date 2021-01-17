يضم 5900 حوض.. 10 معلومات عن مشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد منطقة شرق محافظة بورسعيد، الفترة المقبلة، افتتاح مشروع ضخم للمزارع السمكية، ضمن عدة مشروعات خدمية وتنموية كبرى يجري افتتاحها خلال عام 2021 ببورسعيد.

"مصراوي" رصد أبرز المعلومات عن مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد:

1- يضم المشروع 5906 أحواض موزعة كالآتي: المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 حوض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوض على مساحة 1592 فدانا.

2- يشمل المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، مزودة بمنظومة مراقبة الكترونية، فضلا عن منطقة صناعية وإدارية ومصنع للثلج.

3- يهدف المشروع لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا.

4- يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

5- يساهم المشروع في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

6- يساهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها.

7- يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات في هذا المجال.

8- يهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلى الأسواق العالمية، لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

9- تتغذى الأسماك المستزرعة على أعلاف تجاریة مصنعة وذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة الجودة، وتحتوي هذه الأعلاف على نسبة بروتین خام لا تقل عن 42%، ودهون خام لا تقل عن 10%، بالإضافة إلى المعادن والفیتامینات اللازمة لزیادة معدلات النمو.

10- تجري تابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عینة من الحوض كل أسبوعین ووزنها وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة وتسجل في السجل الخاص بمتابعة أوزان الأسماك لكل حوض، ویراعى أن تؤخذ العینة من أكثر من مكان بالحوض، وتحسب كمیة العلف اللازمة لتغذیة الأسماك بالحوض على أساس الوزن الجدید.