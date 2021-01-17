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استخراج جثة طفلة وإصابة 2 آخرين في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

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استخراج جثة طفلة وإصابة 2 آخرين في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط استخراج جثة طفلة وإصابة 2 آخرين في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 17 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، إثر انهيار جزء من منزل قديم في قرية شطب بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي قرية شطب، بمصرع طفلة وإصابة 2 آخرين بعد انهيار جزء من المنزل عليهم.

تبين من المعاينة الأولية، وفاة الطفلة "فاطمة" وإصابة "هدى.م" 3 سنوات، و"عبدالله.م" 4 سنوات، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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