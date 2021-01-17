بدء أعمال اللجنة العامة للبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بدأت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021.

واختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم:

- ضياء الدين داوود (مستقل).

- أحمد فواد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة ١٩٩٠).

- أحمد خليل خير الله (حزب النور).

- فريدي البياضي (المصرى الديمقراطي).

- عمرو يونس (مستقل).

جدير بالذكر بان المادة مادة ٢٤ تنص على:

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.​