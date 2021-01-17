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السفير الإيطالي من المنيا: علاقات القاهرة وروما أساسها التعاون المثمر - صور

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السفير الإيطالي من المنيا: علاقات القاهرة وروما أساسها التعاون المثمر - صور السفير الإيطالي من المنيا: علاقات القاهرة وروما أساسها التعاون المثمر - صور

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 17 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

قال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، إن العلاقات بين القاهرة وروما تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.

جاء ذلك خلال زيارة "كانتيني"، لمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وكان في استقباله محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي؛ وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

أعرب "السفير" عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفًا المنيا بأنها مدينة جميلة، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة، لافتًا أنه سيعود إلى زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.

أشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الإيطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.

ودعا المحافظ السفير الإيطالي الى زيارة عددًا من الأماكن السياحية التي تزخر بها المحافظة، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى .

ويتابع المحافظ والسفير الإيطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

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