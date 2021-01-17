أخبار عاجلة

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الصحة" ترد على منشور يزعم وفاة 3 مصابين بكورونا بسبب نقص الأكسجين في سوهاج

Print
"الصحة" ترد على منشور يزعم وفاة 3 مصابين بكورونا بسبب نقص الأكسجين في سوهاج "الصحة" ترد على منشور يزعم وفاة 3 مصابين بكورونا بسبب نقص الأكسجين في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأحد 17 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مديرية الصحة في محافظة سوهاج حقيقة ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من وجود نقص في الأكسجين ووفاة 3 أشخاص حتى الآن، مؤكدة أنه لا يمت للواقع بصلة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسوهاج، منشورًا يفيد انقطاع الأكسجين عن حالات محتجزة بمستشفى مخصصة لعزل مرضى كورونا بالمحافظة، ووفاة 3 حالات حتى الآن.

وجاء نص المنشور "عاجل كارثة في سوهاج ذي كارثة مستشفى زفتى، انقطاع الأكسجين عن الحالات، ثلاث حالات وفاة حتى الآن، وربنا يستر، إهمال شديد من مديرية الصحة تجاه المقصرين، اطلب من السيد المحافظ فتح تحقيق فوري".

من جانبها نفت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من انقطاع الأكسجين أو نقصه في أي مستشفى على مستوى المحافظة.

وأضافت "حسين" أن كافة مستشفيات سوهاج متوفر بها أكسجين في التانكات، فضلًا عن وجود اسطوانات أكسجين بديلة في كل مستشفى، وطالبت رواد "فيس بوك" تحري الدقة وعدم نشر أي شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

وأفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، أنه لا يوجد نقص أو انقطاع في الأكسجين في أي مستشفى من المستشفيات المخصصة للعزل أو غيرها على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه – في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن مستوى توفر الأكسجين في مستشفيات سوهاج آمن، مؤكدًا أنه جرى ملئ تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بجزيرة شندويل والمخصصة لعزل مرضى كورونا الأسبوعين الماضيين 4 مرات، وذلك بسبب تزايد الاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أنه عند وصول تنك الأكسجين بأي مستشفى إلى نسبة استهلاك 50% فإنه يجرى ملئ التانك مرة أخرى، وذلك طبقًا للتعليمات، لافتًا إلى أنه جرى، أمس السبت، تزويد اسطوانات الأكسجين والتي يجري استخدامها في عمليات التنفس للمرضى عند عمليات ملئ التنك، بـ 20 اسطوانة، جرى جلب 10 منهم من مستشفى سوهاج العام و10 من مستشفى أخميم المركزي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية