"الصحة" ترد على منشور يزعم وفاة 3 مصابين بكورونا بسبب نقص الأكسجين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مديرية الصحة في محافظة سوهاج حقيقة ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من وجود نقص في الأكسجين ووفاة 3 أشخاص حتى الآن، مؤكدة أنه لا يمت للواقع بصلة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسوهاج، منشورًا يفيد انقطاع الأكسجين عن حالات محتجزة بمستشفى مخصصة لعزل مرضى كورونا بالمحافظة، ووفاة 3 حالات حتى الآن.

وجاء نص المنشور "عاجل كارثة في سوهاج ذي كارثة مستشفى زفتى، انقطاع الأكسجين عن الحالات، ثلاث حالات وفاة حتى الآن، وربنا يستر، إهمال شديد من مديرية الصحة تجاه المقصرين، اطلب من السيد المحافظ فتح تحقيق فوري".

من جانبها نفت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من انقطاع الأكسجين أو نقصه في أي مستشفى على مستوى المحافظة.

وأضافت "حسين" أن كافة مستشفيات سوهاج متوفر بها أكسجين في التانكات، فضلًا عن وجود اسطوانات أكسجين بديلة في كل مستشفى، وطالبت رواد "فيس بوك" تحري الدقة وعدم نشر أي شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

وأفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، أنه لا يوجد نقص أو انقطاع في الأكسجين في أي مستشفى من المستشفيات المخصصة للعزل أو غيرها على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه – في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن مستوى توفر الأكسجين في مستشفيات سوهاج آمن، مؤكدًا أنه جرى ملئ تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بجزيرة شندويل والمخصصة لعزل مرضى كورونا الأسبوعين الماضيين 4 مرات، وذلك بسبب تزايد الاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أنه عند وصول تنك الأكسجين بأي مستشفى إلى نسبة استهلاك 50% فإنه يجرى ملئ التانك مرة أخرى، وذلك طبقًا للتعليمات، لافتًا إلى أنه جرى، أمس السبت، تزويد اسطوانات الأكسجين والتي يجري استخدامها في عمليات التنفس للمرضى عند عمليات ملئ التنك، بـ 20 اسطوانة، جرى جلب 10 منهم من مستشفى سوهاج العام و10 من مستشفى أخميم المركزي.