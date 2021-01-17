الري تعلن الاستعانة بصور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجارى المائية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبد العاطى،في بيان له، الأحد، أنه جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف و ورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة تمتلك خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، وتم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، و تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

وأشار عبد العاطى، إلى أهمية تعزيز استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حده، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

ولفت وزير الري، إلي تدشين منظومة للرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.