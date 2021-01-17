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جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"

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جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري" جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"
عبر الموقع الإلكتروني.. ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري

جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، باستقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني"، الشهادة الجامعية في تخصّصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن التسجيل متاحٌ عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.جامعة نجران الأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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