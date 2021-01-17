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مواطن يوثّق لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه

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مواطن يوثّق فيديو لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه مواطن يوثّق لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه
كان يقود بسرعة جنونية ويراوغ بين السيارات وأُحيل لتطبيق العقوبة المقررة

مواطن يوثّق فيديو لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه

قال المرور السعودي، اليوم، إنه تمّ القبض على قائد المركبة الذي كان يقود بسرعة جنونية ويقوم بالمراوغة بين السيارات وأُحيل إلى الهيئة المرورية.

وردّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، على تغريدة مواطن بلقطة وثّقها يوم 14 يناير لسيارة بيضاء؛ قام قائدها بالقيادة بسرعة جنونية والمراوغة بين السيارات معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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