أخبار عاجلة

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن بوست: ما لا يقل عن 300 من مثيري الشغب تسللوا إلى الكونجرس يوم اقتحامه

Print
واشنطن بوست: ما لا يقل عن 300 من مثيري الشغب تسللوا إلى الكونجرس يوم اقتحامه واشنطن بوست: ما لا يقل عن 300 من مثيري الشغب تسللوا إلى الكونجرس يوم اقتحامه

مصراوي Masrawy

11:16 ص الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

قالت صحيفة واشنطن بوست، في مقالة أمس السبت، إن ما لا يقل عن 300 شخص من مثيري الشغب، دخلوا مبنى الكابيتول خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير.

وقامت الصحيفة بتحليل ما حدث في ذلك اليوم، في مبنى الكابيتول.

ولأجل ذلك، تم فحص "الرسائل النصية والصور ومئات مقاطع الفيديو، وبالتالي إعادة بناء تسلسل الأحداث في اليوم المذكور".

وأضافت المقالة: "استخدمت الصحيفة، خوارزمية التعرف على الوجوه، وتبين لها أن ما لا يقل عن 300 شخص من مثيري الشغب، تواجدوا في اللقطات التي تم تصويرها داخل مبنى الكابيتول، عندما كانت الشرطة تحاول إجلاء المشرعين".

ونوهت المقالة، بأن هذه الخوارزمية، تسمح بتمييز الوجوده لكنها لا تحدد هويات أصحابها.

وتابعت المقالة: "من المرجح أن يكون العدد الفعلي لمثيري الشغب (الذين اقتحموا الكونجرس) أعلى، لأن التسجيلات التي حللتها الصحيفة، لم تشمل كل المشاركين وكل من تواجد في المبنى".

ونشرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، شريط سجل ما حدث في الكونجرس يوم 6 يناير. وفيه ظهر المحتجون وهم يتسللون إلى المبنى في الساعة 14:12 بالتوقيت المحلي (22:12 بتوقيت موسكو)، وذلك عبر نافذة قاموا بتحطيمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية