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مع رفع نسب تخصيب اليورانيوم.. لودريان: لا بد أن نقول للإيرانيين "كفى"

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مع رفع نسب تخصيب اليورانيوم.. لودريان: لا بد أن نقول للإيرانيين "كفى" مع رفع نسب تخصيب اليورانيوم.. لودريان: لا بد أن نقول للإيرانيين "كفى"

مصراوي Masrawy

11:07 ص الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

فيما تواصل إيران رفع نسب تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، أن طهران بصدد الحصول على أسلحة نووية و"من الملح القول إن هذا يكفي".

كما دعا للعودة إلى اتفاقية فيينا التي انسحب منها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترمب، أحاديًا في عام 2018، وأعاد منذ ذلك التاريخ فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال لودريان "إيران - أقول ذلك بوضوح - هي في صدد بناء قدرة نووية"، مًضيفًا "هناك أيضا انتخابات رئاسية في إيران في منتصف يونيو، لذا من الضروري أن نقول للإيرانيين إنّ هذا يكفي وأن تُتّخذ الترتيبات اللازمة لعودة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقية فيينا"، حسبما نقلت قناة "العربية" .

كما عبر لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، عن مخاوفه بشأن الأنشطة النووية لإيران، داعيا إلى رد فعل فوري وإلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015 بمجرد تسلّم الرئيس جو بايدن مهماته.

وأوضح الوزير الفرنسي أن العودة للاتفاق لن تكون كافية، إذ يجب مناقشة الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة، قائلاً: "هذا لن يكون كافيا. سيتطلب الأمر محادثات صعبة حول الانتشار الباليستي وزعزعة إيران استقرار جيرانها في المنطقة. أنا ملزم بالسرّيّة بشأن روزنامة هذا النوع من الملفات، لكنه أمر ملحّ".

وينص الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، في مقابل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان عدم امتلاك هذا البلد أسلحة ذرية.

تأتي تلك التصريحات بعد أن أبلغت إيران الأربعاء الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل وقودا لأحد المفاعلات ما يعتبر انتهاكا جديدا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015.

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