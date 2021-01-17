أخبار عاجلة

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمطار وأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرات لأصحاب هذه الأمراض بسبب الطقس

Print
أمطار وأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرات لأصحاب هذه الأمراض بسبب الطقس أمطار وأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرات لأصحاب هذه الأمراض بسبب الطقس

مصراوي Masrawy

10:56 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على أقصى سواحلنا الشمالية الغربية عند (السلوم وسيدى برانى).

وأضاف خبراء الهيئة إلى أنه من المتوقع مع قدوم ساعات النهار تقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضح الخبراء، أنه يوجد نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لذلك يجب توخى الحذر لأصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 9، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 7، جنوب الصعيد 22- 9.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية