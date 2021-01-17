أمطار وأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرات لأصحاب هذه الأمراض بسبب الطقس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على أقصى سواحلنا الشمالية الغربية عند (السلوم وسيدى برانى).

وأضاف خبراء الهيئة إلى أنه من المتوقع مع قدوم ساعات النهار تقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضح الخبراء، أنه يوجد نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لذلك يجب توخى الحذر لأصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 9، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 7، جنوب الصعيد 22- 9.