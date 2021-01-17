مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، فيما أصيب 11 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها بطريق "الصالحية الجديدة – القنطرة" أمام قرية "أبو الدهب" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية بالمزارع بطريق "الصالحية الجديدة – القنطرة" أمام قرية "أبو الدهب"، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب السيارة إثر انفجار أحد إطاراتها، فيما جرى نقل المصابين لمستشفيات الصالحية الجديدة والقنطرة لتلقي الاسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.