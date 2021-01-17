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غدا.. الأوقاف تطلق فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021

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غدا.. الأوقاف تطلق فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021 غدا.. الأوقاف تطلق فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021

مصراوي Masrawy

10:24 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف غدا، أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب : "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

و تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.

ويحاضر في الندوة كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وبحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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