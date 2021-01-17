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أوغندا: مرشح المعارضة سيطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

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أوغندا: مرشح المعارضة سيطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية أوغندا: مرشح المعارضة سيطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأحد 17 يناير 2021

كمبالا- (د ب أ):

أعلن مرشح المعارضة في أوغندا، بوبي واين، الأحد، أنه سيطعن بشكل قانوني على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس، يوري موسيفيني، مطالبا أنصاره بالامتناع عن العنف.

وقال واين في تغريدة له عبر حساب حزبه "منصة الوحدة الوطنية" عبر تويتر: "اتخذ هذا القرار القيادي المؤلم لكن لا مفر منه لحثكم على التخلي عن أي شكل من العنف، حيث نستعد للطعن على النتيجة وعيوبها الصارخة من خلال محاكم القانون من أجل انتصارنا على المدى الطويل ولأجل أوغندا".

وأضاف نجم البوب، الذي تحول إلى سياسي، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع القيادة العليا لحزب "منصة الوحدة الوطنية".

ويزعم واين وحزبه حدوث "تزوير واسع النطاق" خلال انتخابات 14 كانون ثان/يناير، التي تم اعتبارها أول انتخابات في أوغندا كانت تشكل تهديدا حقيقيا لحكم موسيفيني.

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد حذر أمس السبت من أن قوات الأمن ستوقف بقوة أي محاولة "لإحداث فوضى" بعد إعادة انتخابه.

وقال موسيفيني للصحفيين في المركز الوطني لفرز الأصوات خارج العاصمة كمبالا بعد أن أعيد انتخابه: "لا أحد سيحدث فوضى هنا ، لأننا سنقوم بتحطيم من يحاول ذلك، لأنه لامزاح فى ذلك ".

وأعلنت مفوضية الانتخابات إعادة انتخاب موسيفيني لفترة رئاسية أخرى بحصوله على 85ر5 ملايين صوت، بنسبة 64ر58% من أصوات الناخبين.

وحصل بوبى واين، على 47ر3 مليون صوت بنسبة 83ر34% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات سيمون موجيني بياباكاما بعدما أعلن عن النتائج: "تعلن مفوضية الانتخابات يوري موسيفيني الرئيس لجمهورية أوغندا".

ويرأس موسيفيني البلاد منذ 35 عاما.

وشاب الانتخابات أعمال عنف منذ بدء حملات الانتخابات في ظل وجود عنف يومي تقريبا وتواجدت الشرطة والجيش بشكل مكثف يوم الانتخابات.

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