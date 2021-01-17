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جو بايدن يلغي حظر سفر المسلمين إلى أمريكا فور تسلمه الرئاسة

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جو بايدن يلغي حظر سفر المسلمين إلى أمريكا فور تسلمه الرئاسة جو بايدن يلغي حظر سفر المسلمين إلى أمريكا فور تسلمه الرئاسة

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من القرارات الهامة بعد تسلم مهامه رسميًا عقب تنصيبه الأربعاء المُقبل، بحسب ما أكد كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، رون كلين.

ومن المتوقع أن يلغي قرار حظر السفر الذي شمل في عهد سلفه دونالد ترمب، عشرات الدول ذات الغالبية المسلمة، ما أثار جدلاً واسعا في حينه.

كما سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي الخطوة التي لطالما تحدث عنها وأكدها أكثر من مرة خلال حملاته الانتخابية.

ومن القرارات المهمة التي ستتخذ أيضا، إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

سيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات، وهو ما امتنع ترمب في السابق عن فعله.

وفي بيان أصدره رون كلاين، الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، أوضح أن "الأزمات التي تعيشها البلاد تتطلّب تحرّكا عاجلاً"، مضيفا أن الرئيس سيوقع "نحو 12" أمرا تنفيذيا عقب حفل التنصيب.

كما أضاف أن بايدن سيتّخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي للأزمات، ولتجنيب البلاد أضراراً طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أمريكا مكانتها في العالم".

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