أخبار عاجلة

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

استشكال سما المصرى لوقف حكم حبسها بتهمة سب ريهام سعيد اليوم

Print
استشكال سما المصرى لوقف حكم حبسها بتهمة سب ريهام سعيد اليوم استشكال سما المصرى لوقف حكم حبسها بتهمة سب ريهام سعيد اليوم

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية