استشكال سما المصرى لوقف حكم حبسها بتهمة سب ريهام سعيد اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.