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استغل تكنولوجيا الاتصال والكوادر الوطنية لتطوير الأداء ومنافسة الوكالات العالمية

ودّع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله فهد الحسين؛ منظومة العمل في المنصة الإخبارية بعد مشوار طويل بلغ 41 عاماً؛ أحدث خلالها نقلة نوعية في الأخبار الرسمية.

واستغل الحسين؛ تكنولوجيا الاتصال والكوادر الوطنية لتطوير الأداء الإخباري ومنافسة الوكالات العالمية، حيث شهدت "واس" في عهده قفزات رائعة وتطوراً ملحوظاً في كل المجالات.

ونشرت "الإخبارية" فيديوجرافيك عن مشوار حياة الحسين؛ لفتت فيه إلى أنه التحق بالعمل بوزارة الثقافة والإعلام عام 1402 هـ، وتولى منصب مدير عام الأخبار بالوكالة السعودية منذ 20/ 9 /1420هـ، حتى 21/ 4 /1429 هـ، ثم عمل مديراً عاماً مكلفاً للوكالة، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه مديراً عاماً لوكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الخامسة عشرة بتاريخ 23/ 10 /1430هـ.

وفي عام 1434هـ، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لهيئة وكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الممتازة.

وشارك الحسين؛ في تغطية الزيارات والجولات والنشاطات الرسمية والاستقبالات الملكية داخل المملكة وخارجها، ونال منصب رئيس وعضو في بعض اللجان التنظيمية والتطويرية بوزارة الثقافة والإعلام، وشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، واجتماعات مسؤولي الوكالات بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات المؤتمر الدولي الثالث لوكالات الأنباء بالأرجنتين، وتغطية مؤتمرات القمم الخليجية، والمؤتمرات العربية.

وكان عضواً في الوفود الرسمية لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، في عددٍ من الزيارات الخارجية والمؤتمرات.