بريطانيا تستضيف قمة السبع بين 11 و13 يونيو

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مصراوي Masrawy

لندن- (أ ف ب):

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تنظيم القمة المقبلة للدول الصناعية السبع الكبرى من 11 إلى 13 يونيو في جنوب غرب البلاد، التي ستكون القمة الاولى للمجموعة منذ بداية الجائحة وبعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.

وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن اجتماع رؤساء دول وحكومات القوى العظمى سيعقد في بلدة كاربيس باي الساحلية في كورنوال.

وإضافة إلى الدول الأعضاء في مجموعة السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، دعت الحكومة البريطانية أستراليا والهند وكوريا الجنوبية للانضمام إلى المناقشات.

وكان مقررا العام الماضي عقد قمة المجموعة في الولايات المتحدة لكن دونالد ترامب اضطر إلى إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد المملكة المتحدة حاليا موجة قوية من العدوى تُعزى إلى نسخة متحورة من الفيروس يجري العمل على احتوائها، وتأمل في أن تكون قادرة على رفع القيود في الربيع من خلال الاستعانة بعمليات التطعيم.

وقال بيان الحكومة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "سيستغل فرصة قمة مجموعة السبع الأولى التي تُعقد وجها لوجه منذ نحو عامين، ليطلب من القادة اغتنام الفرصة لإعادة بناء (العالم) بشكل أفضل بعد فيروس كورونا، من خلال الاتحاد لجعل المستقبل أكثر عدلا واخضرارا وازدهارا".

ويُشكّل 2021 عاما حاسما على الساحة الدولية بالنسبة الى المملكة المتحدة التي تريد أن تثبت نفسها، وفق مفهوم "بريطانيا العالمية"، كقوة أساسية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى قمة مجموعة السبع، ستتولى لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من شباط/فبراير وستستضيف في نوفمبر في غلاسكو قمة المناخ (كوب 26).