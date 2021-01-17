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المعارض الروسي نافالني يعتزم العودة إلى موسكو

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المعارض الروسي نافالني يعتزم العودة إلى موسكو المعارض الروسي نافالني يعتزم العودة إلى موسكو

مصراوي Masrawy

10:05 ص الأحد 17 يناير 2021

موسكو- (د ب أ):

يعتزم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي يلقي باللائمة على الكرملين في تسميمه، العودة إلى موسكو اليوم الأحد.

ويتوقع نافالني (44 عاما) أن يتم القبض عليه فور عودته.

ومن المقرر أن يستقل رحلة شركة الطيران الروسية "بوبيدا" من مطار برلين الجديد، ليهبط في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية الساعة 07:20 مساء (16:20 بتوقيت جرينتش).

ودعا نافالني أنصاره لمقابلته هناك. وحذر مكتب المدعي العام في موسكو من التجمعات غير المصرح بها في مباني المطار وهدد بالعواقب.

وبعد محاولة اغتياله بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أخذ نافالني يتماثل للشفاء في ألمانيا منذ أغسطس.

وقال إنه لم يفكر قط في البقاء خارج لأنه لم يغادر وطنه مطلقا بمحض إرادته، و"وصل إلى ألمانيا في صندوق إنعاش".

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