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ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 56 شخصًا

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ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 56 شخصًا ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 56 شخصًا

مصراوي Masrawy

10:05 ص الأحد 17 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا، الأحد، أن حصيلة القتلى جراء زلزال إقليم سولاويسي الغربية الذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر ارتفعت لتصل إلى 56 شخصا.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 47 من الوفيات، بينما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 826 حيث تمكن عمال الإنقاذ من انتشال المزيد من الجثث والناجين من أسفل أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة في الساعة 01:28 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب في نزوح نحو 15 ألف شخص.

وقال جاتي: "تمت استعادة إمدادات الكهرباء في بعض أنحاء بلدتي ماجيني وماموجو ويمكن للمركبات الآن عبور الطريق الرئيسي الذي يربط بين البلدتين بعد أن قام أفراد عسكريون محليون بتطهير الطريق بمعدات ثقيلة".

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة صباح يوم أمس السبت، حيث قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الهزات الارتدادية ستستمر في ضرب المنطقة.

وقال جاتي إن سكان المناطق الجبلية يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى تحسبا لانهيارات أرضية محتملة وسقوط الصخور، بينما يجب أن تكون المجتمعات الساحلية مستعدة لمغادرة المناطق الساحلية بعد الهزات الارتدادية الجديدة.

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