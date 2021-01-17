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"على الورق بقالة والواقع صيدلية".. إغلاق 4 منشآت لبيع الأدوية في سوهاج

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"على الورق بقالة والواقع صيدلية".. إغلاق 4 منشآت لبيع الأدوية في سوهاج "على الورق بقالة والواقع صيدلية".. إغلاق 4 منشآت لبيع الأدوية في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:21 ص الأحد 17 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أغلقت الإدارة الصحية بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج برئاسة الدكتور عبدالرحيم حسن، 4 صيدليات غير مرخصة، بقرى الزوازية وبرمانة وأولاد يحيى والنصيرات.

وقال "مدير الإدارة الصحية بدارالسلام إن المنشآت التي جرى غلقها مرخصة محال بقالة وعلى الواقع تعمل صيدليات، ومعلق على واجهاتها لافتات وهمية، مضيفًا في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن القائمين على البيع في تلك المنشآت التي جرى غلقها غير الصيادلة.

وأشار "حسن" إلى أن اللجنة التي أغلقت المنشآت المخالفة ضمن حملتها على صيدليات المركز ضمت كل من الدكتور محمد بدرى، الدكتور سلام سلامة، الدكتور محمود محمد مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بدارالسلام.

ولفت مدير الإدارة الصحية بدارالسلام إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة العامة، التي وجهت للمتهمين تهم الاتجار وبيع الأدوية بأماكن غير مرخصة، وإدارة منشآت بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

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