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يديره "طلاب امتياز".. تفاصيل إغلاق مركز طبي مخالف في سوهاج - صور

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يديره "طلاب امتياز".. تفاصيل إغلاق مركز طبي مخالف في سوهاج - صور يديره "طلاب امتياز".. تفاصيل إغلاق مركز طبي مخالف في سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

10:07 ص الأحد 17 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، مركز طبي شهير يعالج بالأعشاب كائن بمنطقة سيتي، ويزاول النشاط بدون ترخيص.

وأفادت مديرية الصحة بسوهاج في بيان لها، أنه بالكشف عن هوية المتواجدين بالمركز تبين أنهم طلبة بكلية الطب في سنة الامتياز علاج طبيعي من خارج المحافظة، ويقومون بالعلاج بالأعشاب، ويجرى كتابة روشتات عشبية يقوم المريض بصرفها من محل أعشاب تابع للمركز، به مواد مجهولة المصدر.

وأشارت مديرية الصحة في بيان لها أنه جرى إغلاق المكان وتشميعه بالشمع الأحمر، وأنه جرى عمل محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

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