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مركز السموم في بنها: استقبلنا 197 حالة خلال شهر.. بينها "13 مدمن مخدرات"

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مركز السموم في بنها: استقبلنا 197 حالة خلال شهر.. بينها "13 مدمن مخدرات" مركز السموم في بنها: استقبلنا 197 حالة خلال شهر.. بينها "13 مدمن مخدرات"

مصراوي Masrawy

10:03 ص الأحد 17 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن قسم السموم في كلية الطب ببنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، عن تمكن القسم من علاج 197 حالة تسمم خلال شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى 13 حالة إدمان مخدرات.

وأضاف بيان صادر عن القسم السبت، أن الحالات تمثلت في 84 حالة تناول أدوية خاطئة بنسبة 42.6%، و22 حالة مبيدات حشرية بنسبة 11.2%، و29 حالة تناول مواد كاوية بنسبة 14.7%، و13 حالة إدمان مخدرات بنسبة 6.6%، و11 حالة تسمم غذائي بنسبة 5.6%، و26 اختناق غاز بنسبة 13.2 % ومشتقات مواد بترولية، 12 حالات بنسبة 6.1%.

كان مستشفى بنها الجامعي أعلن عن إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالمستشفى، وذلك ضمن خطة شاملة وضعت لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.

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