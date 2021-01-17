بسبب كورونا.. إيقاف جميع الفعاليات بالأزهر الشريف - مستند

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، قرارا بوقف جميع فعاليات التدريبات بالأزهر، وعدم تفعيل أو تنظيم أى فعالية تدريبية إلا بعد العرض عليه مباشرة.

ونص قرار وكيل الأزهر، على أن القرار يأتي في ضوء قرارات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ ىالأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة العاملين بالأزهر في ظل الظروف الراهنة.

واتخذ الأزهر عددًا من القرارات المنظمة للعمل بالمشيخة وجميع القطاعات التابعة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونصت الضوابط الجديدة التي أقرها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على منح الموظف الذي تثبت إصابته بكورونا إجازة لمدة 14 يومًا من تاريخ ثبوت إصابته وتزيد لحين تماثله للشفاء، وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة وطبقًا للتقارير الطبية الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

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