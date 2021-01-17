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مصادرة 23 شيشة وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة في بورسعيد

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مصادرة 23 شيشة وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة في بورسعيد مصادرة 23 شيشة وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:49 ص الأحد 17 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الأحد، على المقاهي العامة والكافتريات والمحال التجارية لمراجعة التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتزامن مع تفعيل قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء ونوابهم.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 23 شيشة داخل أحد المقاهي تقدم لرواد المقهى بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة، ومحضر مخالفة بيئية.

وأكد على أنه جرى إنذار أصحاب المخالفات باتخاذ إجراءات غلق هذه المقاهي في حال تكرار المخالفة، مشددا على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمقاهي والكافيتريات والالتزام بمواعيد الغلق المحددة، ومراجعة رخص المحلات بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

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