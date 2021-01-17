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أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:06 صباحاً
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا
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الخميس 21 يناير 2021 11:56 مساءً
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية
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الخميس 21 يناير 2021 11:56 مساءً
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مساء dmc - محمد إبراهيم "صائد ذئاب": بعض المواطنين يستخدمون الذئاب في طرد الجن
DMC
DMC
الأحد 17 يناير 2021 10:02 صباحاً
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