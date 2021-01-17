بعد استثناء الإسماعيلية.. كل ما تريد معرفته عن الدورات المجانية للشباب في 9 محافظات

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

بدأت الأجهزة المعنية في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنظيم الدورات التدريبية للشباب في بعض المهن والمجالات الحرفية، لمساعدة الشباب وخلق فرص عمل حرة لهم، ما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع وساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

"مصراوي" يقدم معلومات عن الدورات الجديدة للشباب، إثر تطبيقها عقب استبعاد محافظة الاسماعيلية منها، نظرًا لبعض الاشتراطات الصحية التي حالت دون لحاق المحافظة ببرنامج الدورات المقرر لها أن تستمر على مدار 3 أشهر مقبلة.

وتنظم الدورات التدريبية في مراكز التدريب الحر بالمحافظات، وتشمل مجالات "الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة"، وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أشهر وتنفذ في 9 محافظات هي مطروح وجنوب سيناء وبني سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للدورات حوالي 540 ألف بواقع 50 ألف جنيه لكل محافظة، وتقدم مجانًا للشباب الملتحقين بها، على أن يجري منح الملتحق بالدورة من الشباب منحة مالية بعد اجتيازها.