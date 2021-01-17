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متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة"

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متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة" متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة"
دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية: "الصحة" تعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها

متحدث

قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ إنه جارٍ العمل على توفير مقرٍ لمنح لقاح كورونا بمكة المكرّمة، وفقاً للخطة المعدة من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرّمة.

جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح كورونا المستجد كوفيد19 لأهالي مكة المكرّمة.

وأهاب العتيبي؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، كما أن الصحة ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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