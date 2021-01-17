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إدراج أمريكا تنظيمات باليمن ومصر على قائمة الإرهاب أبرز عناوين الصحف

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إدراج أمريكا تنظيمات باليمن ومصر على قائمة الإرهاب أبرز عناوين الصحف إدراج أمريكا تنظيمات باليمن ومصر على قائمة الإرهاب أبرز عناوين الصحف

مصراوي Masrawy

07:43 ص الأحد 17 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أبرزت صحف القاهرة في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الأحد إدراج الولايات المتحدة تنظيمات فى اليمن ومصر على قائمة الإرهاب وتطوير 1,500 قرية بالريف المصري بالمناطق الأكثر احتياجا تنفيذا للمبادرة الرئاسية.
فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام"، في افتتاحيتها تحت عنوان "خطوات على الطريق الصحيح لمحاربة الإرهاب"، أن إدراج الولايات المتحدة عددا من التنظيمات فى اليمن ومصر على قائمة التنظيمات الإرهابية جاء ليمثل خطوة مهمة، وعلى الطريق الصحيح لمواجهة الإرهاب.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة سيكون لها دلالاتها المهمة، فمن ناحية، ستسهم هذه الخطوة بلا شك فى دحض حالة التسييس والازدواجية التى عانتها عملية بناء قوائم التنظيمات الإرهابية فى العالم، والتى ظل يغيب عنها فترة طويلة تنظيمات مارست إرهابا وعنفا صريحا ضد دولها ومجتمعاتها دون وضعها على أى من هذه القوائم.
ومن ناحية ثانية، فإن هذه الخطوة تضع بعض دول الإقليم أمام مسئولياتها، فمع وضع هذه التنظيمات ضمن قوائم الإرهاب، وما استتبعه ذلك من وضع قيادات وعناصر تابعة لهذه التنظيمات على قوائم الإرهابيين، فإن ذلك يعنى بشكل واضح وصريح أن هذه الدول توفر ملاذا آمنا لعناصر إرهابية، الأمر الذى يكشف بجلاء العلاقة القوية بين هذه الدول وتنظيمات الإرهاب فى المنطقة، وهو ما أكدته منذ سنوات، بل طالبت بضرورة انتباه المجتمع الدولى لهذه المسألة الخطيرة، خاصة أن الأمر لم يتوقف عند حد توفير هذه الدول الملاذات الآمنة لكنه وصل إلى حد توظيف هذه التنظيمات وعناصرها كأدوات لتنفيذ سياستها الخارجية، واستهداف الأمن الإقليمى وأمن دول محورية فى الإقليم.
واستطردت الصحيفة قائلة إنه ومن ناحية ثالثة، فإن هذه الخطوة المهمة تعنى دقة وصدق الرؤية المصرية بشأن تنظيمات الإرهاب وخريطتها الفكرية والتنظيمية، وهى رؤية استندت ليس فقط إلى خبرة الدولة المصرية بكل مؤسساتها، لكنها استندت أيضا إلى خبرة المجتمع المصرى مع هذه التنظيمات الإرهابية بعد أن اكتشف زيفها الفكرى والدينى بعد فترة حكم قصيرة، ونتمنى أن يستوعب المجتمع الدولى هذه الخبرة.
وأوضحت الصحيفة أن المجتمع المصرى والعربى دفع ثمن الإرهاب خلال السنوات الأخيرة وأدى الإرهاب إلى تدمير البنية الأساسية وتزايد أعداد اللاجئين والمهجرين، كما استهدف كل مؤسسات الدولة وكل طوائف المجتمع، وأعاق عملية التنمية ولذلك فإن على الغرب أن يتخذ موقفا صارما وواضحا تجاه هذه التنظيمات الإرهابية، لأن التغاضى عن أعمالها أو التراخى فى مواجهتها سيضع الغرب فى مرمى الإرهاب وهو ما حدث فى السابق عندما هاجمت التنظيمات الإرهابية الدول الأوروبية ذاتها.
وطالبت "الأهرام" بتكاتف عالمى وإقليمى لمواجهة ظاهرة الإرهاب عبر رؤية شاملة وتجفيف منابعه واتخاذ مواقف واضحة تجاه الدول التى ترعى وتدعم الإرهاب .
فيما ذكرت صحيفة "الجمهورية"، في افتتاحيتها تحت عنوان "حياة كريمة في كل المجالات"، أنه وفي أول اجتماع للجنة تطوير 1,500 قرية بالريف المصري بالمناطق الأكثر احتياجا تنفيذا للمبادرة الرئاسية كانت الإرادة واضحة والعزيمة حاضرة من أجل النهوض الشامل بالقرى المستهدفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع تطوير هذا الكم الكبير من القرى يأتى كواحد من أهم المشروعات القومية التى تنطلق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فى ربوع الوطن وفى شتى المجالات وتتم متابعتها بدقة وبصورة مباشرة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لحوالي 55 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية بصفة عامة حيث يجري العمل على قدم وساق من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي الهام والعمل على تذليل العقبات وحل جميع المشاكل التي تواجه التنفيذ الشامل لهذه المبادرة التي تهدف لتطوير القرى والنهوض بشتى وسائل الحياه الكريمة وتحسين الخدمات التي توجد في كل مجال ومن أجل تحقيق ذلك تم تشكيل فرق عمل مركزية لوضع قواعد البيانات.

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