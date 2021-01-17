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"موجة البرد الأقوى".. "الحصيني": الصفر وما دونه والموعد نهاية الأسبوع

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"موجة البرد الأقوى".. "الحصيني": الصفر وما دونه والموعد نهاية الأسبوع "موجة البرد الأقوى".. "الحصيني": الصفر وما دونه والموعد نهاية الأسبوع
قال: على معظم مناطق المملكة وتأثيرها ضعيف على الساحل الجنوبي الغربي

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من نهاية الأسبوع هذا، موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر على الوسطى، وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر".

وتابع: "تكسر ١٠ درجات مئوية على المدينة والشرقية".

وقال: "الحرارة الصغرى متوقع أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع صقيع، ومتوقع أن تقترب الصغرى من 15 في مكة وجدة 20، وتعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ؛ إلا أن يصرفها الله".

وأضاف: "الساحل الجنوبي الغربي متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا ومتوقع #ثلوج على مرتفعات تبوك والشام".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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